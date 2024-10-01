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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:55
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen 6 adreste yapılan aramada, 906 sentetik hap, 53,53 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 535 TL ele geçirildi. Eş zamanlı baskınlarda S.A., Ü.K., A.Y.G., T.K., T.C.K. ve H.K., gözaltına alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklandı. Operasyonda ayrıca 31 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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