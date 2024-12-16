Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi B.D. gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde O.S'nin iş yerinde arama yaptı.
İş yerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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