Tekirdağ'da tül fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tül fabrikasının iplik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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