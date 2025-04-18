Tekirdağ Valisi Soytürk Hayrabolu'da ziyaretlerde bulundu

Soytürk, daha sonra restorasyonu devam eden Çelebi Sultan Mehmet Cami'yi gezerek, restorasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk, ardından hayırsever Ramazan Kemal Kurt tarafından yaptırılan 12 derslikli Hasan Basri Kurt İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Hayrabolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kağıtçı ve Hayrabolu OSB Bölge Müdürü Ethem Çetin tarafından karşılanan Vali Soytürk, ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

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