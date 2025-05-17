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        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:52
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        Tekirdağ'da sis etkili oldu
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        Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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