Tekirdağ'da sis etkili oldu

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

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