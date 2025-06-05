Tekirdağ'da kaybolan 27 küçükbaş dron yardımıyla bulundu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaybolan 27 küçükbaş, jandarmanın dron destekli aramaları sonucu bulundu.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaybolan 27 küçükbaş, jandarmanın dron destekli aramaları sonucu bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlamtaş Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda küçükbaş sürüsünü otlatıldıkları alanın 2 kilometre uzağında tespit etti.
Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
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