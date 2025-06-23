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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:32
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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığı Edirne'de 35, Kırklareli'nde 31, Tekirdağ'da ise 30 derece olarak ölçüldü.

        Yarından sonra hava sıcaklıklarının daha da artacağı belirtildi.

        Edirne'de, sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken, dışarıda bulunmak zorunda olanlar gölgeleri tercih etti. Saraçlar Caddesi ve Selimiye çevresinde vatandaşlar, ağaç altlarında ya da bina gölgelerinde vakit geçirdi. Sıcaklık, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar, hayvanlar için gölgelik alanlara su bıraktı.

        Kırklareli'nde sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlara yöneldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde yoğunluk azaldı. İşi gereği dışarıda olanlar ise gölgede yürümeyi tercih etti. Park ve bahçelerde dinlenen vatandaşlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtti.

        Tekirdağ'da ise 30 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde dinlenmeyi tercih etti. Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Hükümet Caddesi ile yaz aylarında yoğunluğuyla bilinen sahil dolgu alanının sıcak havadan dolayı sakin olduğu gözlemlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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