Aksoy, ziyaretinden dolayı Bayırlı'ya teşekkür etti.

Bayırlı ve Aksoy bir süre sohbet etti.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Bayırlı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

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