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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi Beren Bebek Oyun Evi öğrencileri yıl sonu gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:04 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:04
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediyesi Beren Bebek Oyun Evi öğrencileri yıl sonu gösterisi yaptı.

        Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

        -Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

        Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Bayırlı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

        Bayırlı ve Aksoy bir süre sohbet etti.

        Aksoy, ziyaretinden dolayı Bayırlı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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