Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı

Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil dün Avrupa Otoyolu'nda çalışma yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.T. idaresindeki 10 AOG 284 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada, sürücü Tütüncü ile otomobildeki Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül hayatını kaybetmişti.

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