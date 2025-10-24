Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hacıevhat Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun lokantasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, Rıdvan Çolak ve H.Y'yi silahla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çolak'ın öldüğünü belirledi.

Yaralanan H.Y. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çolak'ın cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hayatını kaybeden Çolak'ın İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu olduğu öğrenildi.