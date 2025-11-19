Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:00
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

        Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte poyrazın etkisinin cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

