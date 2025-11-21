Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden depremzede çocuklara atkı, bere yardımı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Minik Eller Sıcak Kalpler Projesi'ni hayata geçirerek Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Fatih İlkokulu öğrencileri için kışlık hediye paketleri hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:40
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden depremzede çocuklara atkı, bere yardımı
        –Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Minik Eller Sıcak Kalpler Projesi'ni hayata geçirerek Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Fatih İlkokulu öğrencileri için kışlık hediye paketleri hazırlıyor.

        Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 2. sınıfta öğrenim gören 5 öğrenci, projelerini Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı ile paylaştı.

        Proje uygun bulununca, yardımların toplanıp paketlenmesi için NKÜ Spor Kompleksi'nde özel bir alan tahsis edildi.

        Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli işletmeleri ziyaret ederek yardım toplayan öğrenciler, spor kompleksinde atkı, bere, eldiven ve şal gibi ürünleri tek tek hediye paketlerine dönüştürüyor.

        Dekan Prof. Dr. Umut Canlı, AA muhabirine öğrencilerin depremzede öğrenciler için başlattığı girişimi değerli bulduğunu belirterek, Türk toplumunda yardımlaşma kültürünün güçlü bir yeri olduğunu vurguladı.

        Canlı, öğrencilerinin bu proje ile hem farkındalık oluşturduğunu hem de sosyal sorumluluk bilincini canlı tuttuğunu ifade etti.

        Proje yürütücülerinden Fatmagül Kaya, kampanyayı ekim ayında başlattıklarını ifade ederek, geleceğin öğretmen adayları olarak topluma değer katmayı amaçladıklarını söyledi.

        Topluma hizmet dersleri kapsamında yararlı bir çalışma yapmak istediklerini dile getiren Kaya, "Öğretmen adayı olduğumuz için özellikle çocuklara ve de depremzede çocuklara yönelik bir projede karar kıldık, yardımları 2 ay içinde okula ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Edanur Karakaya ise kampanyaya destek çağrısında bulundu.

        Projenin amacının sadece yardım ulaştırmak değil, dayanışma duygusunu canlı tutmak olduğunu vurguladı.

