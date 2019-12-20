Kütüphane törenle açıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi’nde ilk/ortaokula kütüphane kazandırıldı. Ayrıca yenilenen öğretmenler odası ve düzenlenen mini müze ile okulun çehresi değişti.

İstanbul'da özel bir üniversite tarafından Aşağısevindikli Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu’na kurulan kütüphane için açılış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu Müdürü Arzu Kara, “Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu olarak kitap okumaya gönlümüzü verdik. Biliyoruz ki yaşadığımız yüzyıl bilgi, teknoloji ve ilerleme çağıdır. Kitaplar da bilime ve kültüre giden tek yoldur. Kitaplar da sıcak yuvası, dost meclisi kütüphanelerdir. Yani toplumların hayat damarlarının attığı yerlerdir” diyerek kütüphanenin açılışında katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Üniversite Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Abdullah Yüksel Barut ise, “Üniversitelerin asli görevlerinden biri bu aslında. Yalnızca aldığımız öğrencilerin öğretimini sağlamak değil, çevremizdeki diğer kuruluşlara; bunlar okul ve sivil toplum kuruluşları olabilir, onlarla birlikte bir takım projeler üretmek, destek sağlamak, onlarla birlikteliğimizi sürdürmek hem ülkemize, hem de eğitime katkıda bulunmak üniversitelerin temel ilkelerinden biridir. Biz de şu an bunu yaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Son olarak kürsüye davet edilen Muratlı Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ise duygularını paylaşarak, “Bu güzelliği bize yaşatan üniversite yönetimine kurumum adına, öğrencilerim adına çok çok teşekkür ediyorum. Her türlü kötülüğün başı cehalettir. Cehaletin panzehiri de okumaktır. Okumanın kaynağı da kitaptır. Oku diye başlayan bir dinin mensupları olarak dünyada en az okuyan toplumlardan olmak bizleri üzüyor ama bu karanlığı aydınlığa çevireceğiz. Karanlıklardan hep beraber çıkacağız. Bu konuda öğrencilerimiz sizlere minnettardır” ifadelerini kullandı.

Şehit Erdoğan Erişik İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Ecrin Aydağ, ‘Kütüphanem’ isimli şiiri okudu. Üniversite öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı. Katkıları için Üniversite Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Abdullah Yüksel Barut ile işadamı Kemal Özden ve Orhan Büyükyıldız’a teşekkür plaketi Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol tarafından takdim edildi. Kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Kütüphanenin içi gezilirken, yenilenen öğretmenler odası ve mini müze de ilgi odağı oldu.

İkramların ardından program sona erdi.

TEKİRDAĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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