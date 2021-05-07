Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H.A. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şahıs aynı gün Hıdırağa Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak üst araması yapıldı.

Aramalarda 20 fişek skunk, 1 fişek kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 350 TL para ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda bahse konu şahsın evinde de yapılan aramada, 273 gram skunk, 276 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan H.A. ile birlikte ikamette kaldığı D.Ö. isimli kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların devamında tespit edilen bir adreste de yapılan aramada, 24 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 660 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan S.K., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, hakkında gerekli soruşturma işlemlerine başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.