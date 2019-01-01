Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. DHA'nın haberine göre, balıkçı Barış Kardeş (21),deniz çekilmesini görenlerin panik yaptığını ifade ederek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenlerde bir panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi.



Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise deniz çekilmesinin 'mevsimsel' olduğunu belirterek, "Deniz çekilmesi bu mevsimlerde görülüyor. Daha önce de olmuştu, bu tamamen mevsimsel bir durum. Panik yapılacak bir şey yok" dedi.



Deniz çekilmesi nedeniyle limanda bağlı kayık ve teknelerinde kara oturduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ