4 ilde hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı
Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 14 cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir'de nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen 14 zanlıya yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışma kapsamında çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde bulunan 14 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 14 cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'a getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf: AA