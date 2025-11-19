Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        4 ilde hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı

        Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 14 cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 18:17 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:17
        4 ilde hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı
        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir'de nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen 14 zanlıya yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler çalışma kapsamında çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde bulunan 14 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 14 cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Tekirdağ'a getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Tekirdağ
        #tekirdağ haber
        #yerel haber
