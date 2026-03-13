Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Teklif Meclis’e sunuldu: 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak | Son dakika haberleri

        Teklif Meclis’e sunuldu: 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak

        Orman sınırları içinde kalan tapuların sahibi olan 3 milyon vatandaşın mülkiyet sorunu çözülecek. Meclis'e sunulan kanun teklifiyle 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak. 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 13.03.2026 - 13:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teklif Meclis'te: Ormanlara 3 hektar şartı

        Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için düzenleme yapılacak. 516 milyar liralık zarar ortadan kalkacak.

        YAKLAŞIK 80 BİN TAPULU TAŞINMAZ VAR

        Orman Kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu alanların toplam büyüklüğü yaklaşık 129 bin hektar olarak hesaplanıyor. Devlet ormanı olarak sınırlandırılan ancak tapusu özel kişiler adına kayıtlı taşınmazların tapuları, mahkeme kararlarıyla iptal edilerek hazine adına tescil ediliyor. Tapusu iptal edilen vatandaşlar da devlete tazminat davası açıyor.

        31 BİN PARSEL İÇİN DE DAVA AÇILMASI PLANLANIYOR

        REKLAM

        Orman olarak sınırlandırılan özel mülkiyete konu yaklaşık 80 bin parselden 49 bini için dava açıldı. Kalan 31 bin parsel için de dava açılması planlanıyor. Vatandaşların açacağı tazminat davaları ile birlikte açılacak toplam dava sayısının 80 bin adet olacağı tahmin ediliyor.

        3 HEKTARDAN KÜÇÜK İSE ORMAN SAYILMAYACAK

        AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 29 maddelik kanun teklifiyle tazminat davalarının ve hazine zararının önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifle 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak. 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak.

        TEKLİF YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE 2 YIL İÇİNDE BAŞVURANLARA TAZMİNAT İADESİ

        Şartları taşıyan taşınmazların tapularındaki orman şerhleri kaldırılacak. İptal edilen taşınmazların tapularının hak sahiplerine iade edilmesi için, teklif yürürlüğe girdikten sonra 2 yıl içinde devlete başvurulacak. Devletin tazminat ödemediği tapular doğrudan iade edilebilecek. Tazminat ödenen tapuların iadesi için vatandaş tazminatı geri ödeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Roma'nın üstüne Bizans en üste Osmanlı ve hamamlar

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nün bu bölümünde İstanbul'daki tarihi mekanları ve hamam kültürünün izlerini anlattı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu