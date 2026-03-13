Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için düzenleme yapılacak. 516 milyar liralık zarar ortadan kalkacak.

YAKLAŞIK 80 BİN TAPULU TAŞINMAZ VAR

Orman Kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu alanların toplam büyüklüğü yaklaşık 129 bin hektar olarak hesaplanıyor. Devlet ormanı olarak sınırlandırılan ancak tapusu özel kişiler adına kayıtlı taşınmazların tapuları, mahkeme kararlarıyla iptal edilerek hazine adına tescil ediliyor. Tapusu iptal edilen vatandaşlar da devlete tazminat davası açıyor.

31 BİN PARSEL İÇİN DE DAVA AÇILMASI PLANLANIYOR

Orman olarak sınırlandırılan özel mülkiyete konu yaklaşık 80 bin parselden 49 bini için dava açıldı. Kalan 31 bin parsel için de dava açılması planlanıyor. Vatandaşların açacağı tazminat davaları ile birlikte açılacak toplam dava sayısının 80 bin adet olacağı tahmin ediliyor.

3 HEKTARDAN KÜÇÜK İSE ORMAN SAYILMAYACAK

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 29 maddelik kanun teklifiyle tazminat davalarının ve hazine zararının önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifle 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak. 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak.

TEKLİF YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE 2 YIL İÇİNDE BAŞVURANLARA TAZMİNAT İADESİ

Şartları taşıyan taşınmazların tapularındaki orman şerhleri kaldırılacak. İptal edilen taşınmazların tapularının hak sahiplerine iade edilmesi için, teklif yürürlüğe girdikten sonra 2 yıl içinde devlete başvurulacak. Devletin tazminat ödemediği tapular doğrudan iade edilebilecek. Tazminat ödenen tapuların iadesi için vatandaş tazminatı geri ödeyecek.