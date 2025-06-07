Teklifi duyurdular: Fenerbahçe, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı!
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic'i transfer etmek istediği belirtildi. Sarı lacivertlilerin, Sırp golcü için tarihe geçecek bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. İşte Fenerbahçe'nin Vlahovic teklifi...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic olarak belirlendi.
Vlahovic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin tarihe geçecek bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
30 MİLYON EURO BONSERVİS, 10 MİLYON EURO MAAŞ!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmak için Juventus'a 30 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro yıllık maaş teklifi yapacak.
İtalyan ekibinin, oyuncunun 12 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak istediğini ve Sırp yıldızı satmak için hazır durumda olduğu belirtildi.
24 yaşındaki golcüyü kadrosuna katarak sansasyonel bir transfere imza atmak isteyen Fenerbahçe, Vlahovic ile ilgilenen kulüpler arasında favori noktada.
Ancak Vlahovic'in Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.