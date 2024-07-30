Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri Urla Devlet Hastanesi'ne, aralarında tekne sahibi Hakan D., iş insanı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne ardından da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.