Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Twitch yayınında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Ünlü ismin kızı, takımında oynayan Ferran Torres ile aşk yaşıyor. Luis Enrique ise, gelen sorular üzerine verdiği cevaplarla Ferran Torres'e göz dağı verdi.

ABONE OL
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

    Teknik direktör Luis Henrique, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Twitch yayınında kendisine gelen soruları yanıtladı. Futbolcuların maçtan önce cinsel ilişkiye girmeleri hakkında açıklama yapan ünlü isim, kızının sevgilisi ve aynı zamanda yönettiği takımda top koşturan Ferran Torres hakkında gelen soruya da ilginç bir yanıt verdi.
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

    Kızının sevgilisi olan Ferran Torres ile ilgili "Gol atınca emzikli sevinç yaparsa tepkiniz ne olur?" şeklinde gelen soruyu gülerek yanıtlayan Enrique, "Onu oyundan alıp, tribünlere gönderirim ve bir daha asla stada ayak basamaz." ifadelerini kullandı. 
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

    İspanya teknik direktörü Luis Enrique 2019 yılında kemik kanseri sebebiyle kızı Xana'yı kaybetmişti.
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

    Ferran Torres, bir süredir İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin kızı Sira Martinez ile aşk yaşıyor.
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

    İkili aşk dolu fotoğraflarını sık sık Instagram hesaplarından yayınlıyor. 
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

    Sira Martinez sosyal medya hesabında 246 bin takipçiye sahip. 
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

    Ferran Torres Instagram hesabında 3.2 milyon takipçiye sahip.
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"
  • Teknik direktör Luis Enrique, kızıyla birlikte olan oyuncusu Ferran Torres'e göz dağı verdi! "Kadro dışı bırakırım"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.