Kızının sevgilisi olan Ferran Torres ile ilgili "Gol atınca emzikli sevinç yaparsa tepkiniz ne olur?" şeklinde gelen soruyu gülerek yanıtlayan Enrique, "Onu oyundan alıp, tribünlere gönderirim ve bir daha asla stada ayak basamaz." ifadelerini kullandı.