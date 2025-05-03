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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST KKTC'nin teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinciler belli oldu - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST KKTC'nin teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinciler belli oldu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinci olanlara ödülleri takdim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 03.05.2025 - 22:20
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        TEKNOFEST birincileri belli oldu
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        Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor.

        Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

        TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenlendi. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.

        Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

        4 ana kategoride birincilere ödülleri takdim edildi

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Turizm Teknolojileri Yarışması, Sosyal İnovasyon Yarışması, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ve TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nda birinci olan takımlara ödülleri takdim edildi.

        Turizm Teknolojileri Yarışması'nda lise seviyesinde E-Tümen takımı, üniversite ve üzeri seviyede ise Qızılqaya-BHOS takımı birinci oldu.

        Sosyal İnovasyon Yarışması'nda ilkokul seviyesinde Tim 3 takımı, ortaokul seviyesinde Maarif Scientist 25 takımı, lise seviyesinde Wobbly Table, üniversite ve üzeri seviyede RD TEAM takımı birinciliği elde etti.

        TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması'nın da ortaokul seviyesinde TeknoKafalar takımı, lise seviyesinde RoboSümer takımı birinci oldu.

        TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nın tarım kategorisinde Heavy Metal takımı, çevre ve enerji kategorisinde PAGİT Spektrum: DEEPNETS takımı birinciliğe layık görüldü.

        Festival yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.

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        #TEKNOFEST KKTC
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