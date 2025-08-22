TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçi kayıtları başladı!

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu karadan sonra denizlere taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, şimdi de “Mavi Vatan” temasıyla teknoloji ve savunma sanayii tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiriyor. 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturarak denizcilik kültürünü geleceğe taşıyacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte; TEKNOFEST İstanbul kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Öte yandan TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında; TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının gözde gemileri sergilenecek. Ayrıca denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar, sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilecek interaktif oyun alanları, SAT ve SAS Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek özel gösteriler, denizcilik tarihini yansıtan “Mavi Vatan Zaman Tüneli” etkinliği ve çeşitli konferans ve sergiler yer alacak.