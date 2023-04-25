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Teknofest ne zaman ve hangi tarihlerde? 2023 Teknofest nerede yapılacak?

2023 Teknofest için beklenen tarih geldi çattı. İlk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen festival ile ilgili olarak vatandaşlar; Teknofest ne zaman, hangi tarihlerde ve nerelerde yapılacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...

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  • Teknofest ne zaman ve hangi tarihlerde? 2023 Teknofest nerede yapılacak?

    Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katılldığı Teknofest için geri sayım başlamış durumda. Söz konusu havacılık festivalinin bu yılki programına dair tüm bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, 2023 Teknofest'e ilişkin ayrıntılar...
  • Teknofest ne zaman ve hangi tarihlerde? 2023 Teknofest nerede yapılacak?

    2023 TEKNOFEST NE ZAMAN YAPILACAK?

    Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.
  • Teknofest ne zaman ve hangi tarihlerde? 2023 Teknofest nerede yapılacak?

    TEKNOFEST NEDİR?

    TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur.
  • Teknofest ne zaman ve hangi tarihlerde? 2023 Teknofest nerede yapılacak?

    TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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