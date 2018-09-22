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Teknofest nerede? Havacilik Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'e nasıl gidilir?

Teknofest nerede? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Havacilik Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'e nasıl gidilir? İstanbul içinden ve İstanbul dışından gelecekler için yol tarifi. Teknoloji, uzay, havacılık ve bir çok alanda etkinlikler düzenleniyor. İşte Teknofest yol tarifi...

22.09.2018 - 14:34 | Güncelleme:

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı (İGA / İstanbul Grand Airport) yerleşkesinde gerçekleştirİliyor. TEKNOFEST İSTANBUL kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler yer alacak:

Ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları,

Her yaş gurubundan izleyiciye hitap eden havacılık gösterileri,

Çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler,

Teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının biraraya geleceği uluslararası girişim fuarı,

Teknoloji gündemine ilişkin seminerler,

Teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım standları,

Teknoloji firmalarının marka tanıtım standları.

TEKNOFEST NEREDE?

Festival Alanı

E-POSTA
iletisim@teknofestistanbul.org

TELEFON
+90 212 501 94 34

ADRES

İstanbul Yeni Havalimanı İnşaatı, İGA Yönetim Binası Tayakadın Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:255 Arnavutköy 34283 İstanbul

Ring araçları ile gelmek isteyenler için:

22 Eylül Cumartesi- 23 eylül Pazar günleri saat 8:30'dan 13:00' kadarservisler her yarım saatte bir aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek

Festivalden geri döbüş seferleri her gün saat 12:00'den itibaren başlayacak

ARNAVUTKÖY - İETT PERONLARI

ATAŞEHİR - MİGROS

AVCILAR - AVCILAR ÜNV. İETT PERONLARI

BAĞCILAR - YENİ MAH. METRO ÖNÜ

BAHÇELİEVLER - YENİ BOSNA METRO

BAKIRKÖY - Bakırköy Meydanı

BAŞAKŞEHİR - FATİH TERİM STADYUM

BAYRAMPAŞA - BELEDİYE ÖNÜ

BEŞİKTAŞ - İSKELE İETT PERONLARI

BEYKOZ - BELEDİYE ÖNÜ

BEYLİKDÜZÜ - BEYLİKDÜZÜ MEYDAN FATİH CAMİİ ÖNÜ

BEYOĞLU - TAKSİM AKM ÖNÜ

BÜYÜKÇEKMECE - E-5 ATİRUS AVM ÖNÜ

ÇATALCA - KAYMAKAMLIK ÖNÜ

ÇEKMEKÖY - BELEDİYE ÖNÜ

ESENLER - ESENLER METRO

ESENYURT - ESENYURT MEYDANI

EYÜPSULTAN - TELEFERİK

FATİH - SARAÇHANE İ.B.B ÖNÜ

GAZİOSMANPAŞA - G.O.PAŞA BELEDİYE

GÜNGÖREN - GÜNGÖREN KALE CENTER AVM ÖNÜ

KADIKÖY - İSKELE İETT PERONLARI

TEKNOFEST YOL TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ



KÜÇÜK ÇEKMECE - BEŞYOL YENİBOSNA İSTİKAMETİ

KAĞITHANE - SADABAT CAD.

KARTAL - SON DURAK İETT PERONLARI

MALTEPE - MERKEZ DURAĞI E-5

PENDİK - SAHİL İETT PERONLARI

SANCAKTEPE - BELEDİYE ÖNÜ

SARIYER - İETT SON DURAK PERONLARI

SİLİVRİ - SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ ÖNÜ

SULTANGAZİ - CEBECİ İETT PERONLARI

SULTANBEYLİ - SON DURAK İETT PERONLARI

ŞİLE - ŞİLE MEYDAN OTOBÜS PERONLARI

ŞİŞLİ - MECİDİYEKÖY İETT PERONLARI

TUZLA - SAHİL İETT PERONLARI

ÜSKÜDAR - İSKELE MARMARAY

ÜMRANİYE - TEPEÜSTÜ İETT PERONLARI

ZEYTİNBURNU - KAYMAKAMLIK ÖNÜ

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YORUMLAR 1
  • Misafir 51 dakika önce
    ben de qitmek istiyorum umraniye carsidan
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