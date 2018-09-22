Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı (İGA / İstanbul Grand Airport) yerleşkesinde gerçekleştirİliyor. TEKNOFEST İSTANBUL kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler yer alacak:
Ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları,
Her yaş gurubundan izleyiciye hitap eden havacılık gösterileri,
Çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler,
Teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının biraraya geleceği uluslararası girişim fuarı,
Teknoloji gündemine ilişkin seminerler,
Teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım standları,
Teknoloji firmalarının marka tanıtım standları.
TEKNOFEST NEREDE?
Festival Alanı
E-POSTA
iletisim@teknofestistanbul.org
TELEFON
+90 212 501 94 34
ADRES
İstanbul Yeni Havalimanı İnşaatı, İGA Yönetim Binası Tayakadın Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:255 Arnavutköy 34283 İstanbul
Ring araçları ile gelmek isteyenler için:
22 Eylül Cumartesi- 23 eylül Pazar günleri saat 8:30'dan 13:00' kadarservisler her yarım saatte bir aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek
Festivalden geri döbüş seferleri her gün saat 12:00'den itibaren başlayacak
ARNAVUTKÖY - İETT PERONLARI
ATAŞEHİR - MİGROS
AVCILAR - AVCILAR ÜNV. İETT PERONLARI
BAĞCILAR - YENİ MAH. METRO ÖNÜ
BAHÇELİEVLER - YENİ BOSNA METRO
BAKIRKÖY - Bakırköy Meydanı
BAŞAKŞEHİR - FATİH TERİM STADYUM
BAYRAMPAŞA - BELEDİYE ÖNÜ
BEŞİKTAŞ - İSKELE İETT PERONLARI
BEYKOZ - BELEDİYE ÖNÜ
BEYLİKDÜZÜ - BEYLİKDÜZÜ MEYDAN FATİH CAMİİ ÖNÜ
BEYOĞLU - TAKSİM AKM ÖNÜ
BÜYÜKÇEKMECE - E-5 ATİRUS AVM ÖNÜ
ÇATALCA - KAYMAKAMLIK ÖNÜ
ÇEKMEKÖY - BELEDİYE ÖNÜ
ESENLER - ESENLER METRO
ESENYURT - ESENYURT MEYDANI
EYÜPSULTAN - TELEFERİK
FATİH - SARAÇHANE İ.B.B ÖNÜ
GAZİOSMANPAŞA - G.O.PAŞA BELEDİYE
GÜNGÖREN - GÜNGÖREN KALE CENTER AVM ÖNÜ
KADIKÖY - İSKELE İETT PERONLARI
TEKNOFEST YOL TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
KÜÇÜK ÇEKMECE - BEŞYOL YENİBOSNA İSTİKAMETİ
KAĞITHANE - SADABAT CAD.
KARTAL - SON DURAK İETT PERONLARI
MALTEPE - MERKEZ DURAĞI E-5
PENDİK - SAHİL İETT PERONLARI
SANCAKTEPE - BELEDİYE ÖNÜ
SARIYER - İETT SON DURAK PERONLARI
SİLİVRİ - SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ ÖNÜ
SULTANGAZİ - CEBECİ İETT PERONLARI
SULTANBEYLİ - SON DURAK İETT PERONLARI
ŞİLE - ŞİLE MEYDAN OTOBÜS PERONLARI
ŞİŞLİ - MECİDİYEKÖY İETT PERONLARI
TUZLA - SAHİL İETT PERONLARI
ÜSKÜDAR - İSKELE MARMARAY
ÜMRANİYE - TEPEÜSTÜ İETT PERONLARI
ZEYTİNBURNU - KAYMAKAMLIK ÖNÜ