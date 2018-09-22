Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı (İGA / İstanbul Grand Airport) yerleşkesinde gerçekleştirİliyor. TEKNOFEST İSTANBUL kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler yer alacak:

Ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları,

Her yaş gurubundan izleyiciye hitap eden havacılık gösterileri,

Çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler,

Teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının biraraya geleceği uluslararası girişim fuarı,

Teknoloji gündemine ilişkin seminerler,

Teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım standları,

Teknoloji firmalarının marka tanıtım standları.

TEKNOFEST NEREDE?

Festival Alanı

E-POSTA

iletisim@teknofestistanbul.org

TELEFON

+90 212 501 94 34

ADRES

İstanbul Yeni Havalimanı İnşaatı, İGA Yönetim Binası Tayakadın Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:255 Arnavutköy 34283 İstanbul

Ring araçları ile gelmek isteyenler için:

22 Eylül Cumartesi- 23 eylül Pazar günleri saat 8:30'dan 13:00' kadarservisler her yarım saatte bir aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek



Festivalden geri döbüş seferleri her gün saat 12:00'den itibaren başlayacak



ARNAVUTKÖY - İETT PERONLARI



ATAŞEHİR - MİGROS



AVCILAR - AVCILAR ÜNV. İETT PERONLARI



BAĞCILAR - YENİ MAH. METRO ÖNÜ



BAHÇELİEVLER - YENİ BOSNA METRO



BAKIRKÖY - Bakırköy Meydanı



BAŞAKŞEHİR - FATİH TERİM STADYUM



BAYRAMPAŞA - BELEDİYE ÖNÜ



BEŞİKTAŞ - İSKELE İETT PERONLARI



BEYKOZ - BELEDİYE ÖNÜ



BEYLİKDÜZÜ - BEYLİKDÜZÜ MEYDAN FATİH CAMİİ ÖNÜ



BEYOĞLU - TAKSİM AKM ÖNÜ



BÜYÜKÇEKMECE - E-5 ATİRUS AVM ÖNÜ



ÇATALCA - KAYMAKAMLIK ÖNÜ



ÇEKMEKÖY - BELEDİYE ÖNÜ



ESENLER - ESENLER METRO



ESENYURT - ESENYURT MEYDANI



EYÜPSULTAN - TELEFERİK



FATİH - SARAÇHANE İ.B.B ÖNÜ



GAZİOSMANPAŞA - G.O.PAŞA BELEDİYE



GÜNGÖREN - GÜNGÖREN KALE CENTER AVM ÖNÜ



KADIKÖY - İSKELE İETT PERONLARI

TEKNOFEST YOL TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ





KÜÇÜK ÇEKMECE - BEŞYOL YENİBOSNA İSTİKAMETİ



KAĞITHANE - SADABAT CAD.



KARTAL - SON DURAK İETT PERONLARI



MALTEPE - MERKEZ DURAĞI E-5



PENDİK - SAHİL İETT PERONLARI



SANCAKTEPE - BELEDİYE ÖNÜ



SARIYER - İETT SON DURAK PERONLARI



SİLİVRİ - SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ ÖNÜ



SULTANGAZİ - CEBECİ İETT PERONLARI



SULTANBEYLİ - SON DURAK İETT PERONLARI



ŞİLE - ŞİLE MEYDAN OTOBÜS PERONLARI



ŞİŞLİ - MECİDİYEKÖY İETT PERONLARI



TUZLA - SAHİL İETT PERONLARI



ÜSKÜDAR - İSKELE MARMARAY



ÜMRANİYE - TEPEÜSTÜ İETT PERONLARI



ZEYTİNBURNU - KAYMAKAMLIK ÖNÜ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ