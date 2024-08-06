Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.057,85 %1,66
        DOLAR 33,5967 %0,69
        EURO 36,7197 %0,43
        GRAM ALTIN 2.584,46 %-0,01
        FAİZ 42,71 %0,95
        GÜMÜŞ GRAM 28,89 %-1,25
        BITCOIN 54.873,00 %0,88
        GBP/TRY 42,6796 %-0,02
        EUR/USD 1,0915 %-0,34
        BRENT 75,81 %-0,64
        ÇEYREK ALTIN 4.225,59 %-0,01
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına Antalya Ev Sahipliği Yapacak - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına Antalya ev sahipliği yapacak

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2018 yılından bu yana düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının finalleri için geri sayım başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST teknoloji yarışmaları Antalya'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milyonlarca gencin yarışmacı olarak başvurduğu TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarının finallerine bu yıl Türkiye turizminin başkenti olan Antalya merkez olmak üzere Akdeniz bölgesi ev sahipliği yapacak.

        Bu yıl TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları için ilk kez Antalya’da 25 yarışmanın final değerlendirmeleri gerçekleştirilecek.

        Yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli odak alanlarda gençler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için projeleri ile kıyasıya bir yarışın içinde yer alacak.

        5-8 EYLÜL'DE ANTALYA'DA

        Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde belirlenen şampiyonlar, ödüllerini TEKNOFEST Adana’nın ana sahnesine çıkarak teslim alacaklar. Bu yıl ilk kez düzenlenen dijital dünyada Türkçe konuşan yapay zekâ geliştirme yarışması T3 AI Hackathon’da diğer yarışmalarla birlikte Antalya’da yapılacak.

        Ayrıca dört gün boyunca Antalya ana sahnesinde Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller, stand up gösterileri ve konserler gençlerle buluşacak.

        Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları:

        • Akıllı Ulaşım Yarışması
        • Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)
        • Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
        • BlokZincir Yarışması
        • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
        • Çip Tasarım Yarışması
        • Eğitim Teknolojileri Yarışması
        • Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
        • Finansal Teknolojiler Yarışması
        • Hack Masters
        • Hava Savunma Sistemleri Yarışması
        • İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
        • Jet Motor Tasarım Yarışması
        • Kablosuz Haberleşme Yarışması
        • Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
        • Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
        • Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
        • T3 AI Hackathon
        • Tarım Teknolojileri Yarışması
        • TEKNOFEST Robolig Yarışması
        • Uçan Araba Simülasyon Yarışması
        • Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
        • Helikopter Tasarım Yarışması
        • Sürü İHA Yarışması(Lokasyon farklı olacaktır.)
        • Turizm Teknolojileri Yarışması
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamala Haris, yardımcısını seçti
        Kamala Haris, yardımcısını seçti
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi