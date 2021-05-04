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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda yeni çağrı başvuruya açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda "mobilite" çağrısına çıkıldığını belirterek, bu kapsamda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 başlık altında toplam 40 yenilikçi teknolojinin üretimini destekleyeceklerini bildirdi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda yeni çağrı başvuruya açıldı
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda "mobilite" çağrısına çıkıldığını belirterek, bu kapsamda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 başlık altında toplam 40 yenilikçi teknolojinin üretimini destekleyeceklerini bildirdi.

Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın ilk çağrısı "makine"nin ardından "mobilite" çağrısı da başvuruya açıldı.

Programın yeni çağrısını duyuran Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda "Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası" çalışmasını yürüttüklerini ve "mobilite" çağrısını da bu kapsamda ele aldıklarını ifade etti.

Varank, yol haritasını yakın zamanda yayınlayacaklarını belirterek, "Üretiminin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden mobilite sektörümüzün, Yeşil Mutabakat sonrasında AB'nin sanayi, dijitalleşme ve çevreye yönelik politikalarından kaynaklı yükümlülüklerini karşılayacak şekilde ihracat oranını artırması ana hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Mobilite sektörünün 2023'e kadar ihracattaki payının yüzde 20'ye ulaşmasını, 2030'a kadar yerlilik oranının da yüzde 75'e çıkarmayı amaçladıklarının altını çizen Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı bu hedeflerimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak. Bu hedeflere katkısı olabilecek projeler bu çağrıyla desteklenebilecek." ifadelerini kullandı.

9.3 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞIN KAYNAĞI

Varank, çağrı kapsamında kod bazında desteklenmesi öngörülen 152 ürünün, 2015-2019 döneminde 9,3 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan ürünler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca burada desteklenecek yenilikçi teknolojiler, önümüzdeki dönemde mobilite alanındaki paradigma değişiminin etkisiyle dünya ticaretindeki payını hızla artırması beklenenlerden oluşuyor. Yeni çağrıyla bu alanda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürüne ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknolojiye dönük yatırımları destekleyeceğiz. Hamle Programı'yla yatırımların çok daha hızlı, esnek ve etkin bir şekilde desteklenmesi mümkün hale geldi."

Çağrıdaki ürün ve teknolojilerin üretimine yönelik verilecek TÜBİTAK ve KOSGEB proje destekleriyle yatırım teşvik belgesi kapsamındaki destekler, tek pencere mekanizmasıyla bir arada tanımlanabiliyor.

Hamle Programı ile desteklenmesine karar verilen yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanabiliyor. Ayrıca, 50 milyon lira üzerinde sabit yatırım öngörülen projeler için proje bazlı teşvik sistemi devreye girebiliyor.

Program, bir ürünün Ar-Ge, Ür-Ge, ticarileşme, seri üretim ve işletme dönemi süreçlerini kapsayacak şekilde uçtan uca tüm aşamalarının desteklenebilmesine imkan tanıyor.

SON BAŞVURU 8 HAZİRAN'DA

Tamamen elektronik ortamda yürütülecek başvurular, "www.hamle.gov.tr" adresi üzerinden 8 Haziran'a kadar gerçekleştirebilecek.

"Mobilite" çağrısıyla destek kapsamında yer alan 5 yenilikçi teknoloji üst başlığı şöyle:

- Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar

- Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri

- İleri Malzeme Teknolojileri

- Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri

- Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler

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