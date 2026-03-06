Canlı
        Teknoloji savaşı kızışıyor! Çip ihracatında lisans şartı geliyor

        ABD yönetimi, yapay zeka (AI) çiplerinin küresel ihracatını sıkılaştıracak yeni bir düzenleme paketi üzerinde çalışıyor. Reuters'ın ortaya çıkarttığı belgeye göre, 200 bin adet ve üzeri çip ihracatı için yabancı ülkelerden ABD'de yapay zeka veri merkezlerine yatırım yapması veya güvenlik garantisi vermesi talep edilecek. Bu yaklaşım, Trump yönetiminin teknolojik üstünlüğü koruma ve ABD ekonomisine yatırım çekme stratejisinin en somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Kurallar henüz kesinleşmedi ancak kabul edilmesi halinde müttefik ülkeler bile ABD onayı olmadan bu stratejik çiplere erişemeyecek.

        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.03.2026 - 10:21
        ABD'den yeni çip düzenlemesi!

        Son yıllarda yapay zeka teknolojileri, küresel ekonomiden savunma sanayisine kadar her alanda devrim niteliğinde dönüşümlere yol açtı. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu’daki gerilimler ve tedarik zinciri krizleri gibi jeopolitik gelişmeler, teknolojinin stratejik bir güç unsuru haline gelmesine neden oldu. Özellikle ABD ile Çin arasındaki teknolojik rekabet, yıllardır tırmanarak devam ediyor. Huawei yaptırımları, TikTok tartışmaları ve çip ihracat kısıtlamaları bu mücadelenin en bilinen yüzleri. Bugün, Trump yönetiminin yeni önerisiyle bu rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. ABD, AI çiplerinin ihracatını yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda ekonomik kaldıraç olarak da kullanıyor.

        YENİ DÜZENLEMENİN ANA HATLARINA BAKIŞ

        ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Nvidia ve AMD gibi şirketlerin üreteceği yapay zeka hızlandırıcı çiplerin neredeyse tüm ihracatını lisans şartına bağlayacak bir çerçeve hazırlıyor. Taslak kurallara göre, 200 bin adet ve üzeri çip alımı için alıcı ülkelerin ABD’de AI veri merkezlerine yatırım yapması veya katı güvenlik taahhütlerinde bulunması gerekecek. Bu, Trump yönetiminin Biden dönemindeki müttefik muafiyetlerini terk ederek, ihracatı doğrudan müzakere masasına taşıdığını gösteriyor.

        LİSANS VE DENETİM KATMANLARI

        Belgeye göre kısıtlamalar ölçeğe göre kademeli uygulanıyor: 1.000 adetten az çip içeren küçük kurulumlar bile lisans gerektirebilecek.

        İhracatçı şirketler (Nvidia, AMD) çiplerin kullanımını izlemek zorunda kalacak; alıcılar ise çiplerin “cluster” (büyük ölçekli gruplar) oluşturmasını engelleyen yazılımları kabul etmek zorunda. 100 bin adete kadar alımlarda hükümetler arası resmi güvence belgesi istenecek. 200 bin adet ve üzeri için ise ABD ihracat kontrol görevlilerinin yerinde denetim ziyareti zorunlu olacak.

        Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle daha önce yapılan anlaşmalar bu modelin öncüsü niteliğinde görülüyor.

        Eski Biden dönemi ulusal güvenlik yetkilisi Saif Khan, yeni kuralların Çin’e olası çip kaçakçılığını engelleyebileceğini ancak küresel kapsamıyla müttefiklere karşı aşırı baskı aracı haline gelebileceğini belirtiyor. ABD Ticaret Bakanlığı ise X platformunda yaptığı açıklamada, Biden döneminin “aşırı ve felaket” olarak nitelendirdiği kurallarından uzak durulacağını, bunun yerine Orta Doğu ülkeleriyle sağlanan yatırım odaklı anlaşma modelinin genelleştirileceğini vurguladı.

        MODEL AĞIRLIKLARI VE STRATEJİK ETKİLER

        Taslak, yapay zeka modellerinin temel parametreleri olan “model weights” ihracatına doğrudan değinmiyor. Biden yönetimi bu alanda kısıtlamalar getirirken, Trump yaklaşımı yatırımlara ve güvenlik taahhütlerine odaklanıyor. Beyaz Saray, Nvidia ve AMD henüz konuya ilişkin yorum yapmazken, uzmanlar bu hamlenin ABD’nin AI ekosistemindeki hakimiyetini pekiştireceğini ve küresel teknoloji yarışında yeni dengeler yaratacağını değerlendiriyor.

