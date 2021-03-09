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Teknopark İstanbul, Azerbaycan İnovasyon Ajansı’yla "Yüksek teknolojiler alanında işbirliği" konulu mutabakat imzaladı. Mutabakatta, tarafların gelecekteki ortak faaliyetlerini yansıtan maddeler yer alırken ortak Yüksek Teknoloji Parklarının kurulmasının planlandığı vurgulandı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin yüksek teknoloji merkezi haline getirilmesi için imzalanan anlaşmanın, bölgede teknolojik bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve genç profesyonellerin yetiştirilmesi amacıyla kuluçka, hızlandırma ve teknoloji transfer programları ile bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılmasını kapsadığı belirtildi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Türkiye’de yüksek teknoloji ve özellikle derin girişimciler alanında edindiğimiz tecrübeleri Azerbaycan’a aktaracağız. Anlaşma kapsamında kurulacak teknoloji parklarında yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi için destek sunacağız. Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycan’da da bilimsel bilginin sanayiyle buluşturulmasında, genç mühendislerin istihdam edilmesinde, genç girişimcilerin fikirlerini hata geçirmesinde önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, Teknopark İstanbul ile Azerbaycan İnovasyon Ajansı Başkanlığı arasında yakın zamanda üst düzey görüşmeler planlanıyor. Bu görüşmelerde anlaşmanın kapsamı ve atılacak adımların netleştirilmesi hedefleniyor.