Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tel Aviv'in, Lübnan'ın İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesi talebini reddettiği bildirildi | Dış Haberler

        Tel Aviv'in, Lübnan'ın İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesi talebini reddettiği bildirildi

        Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin başkenti Washington'da yapılan müzakerelerde Beyrut yönetiminin, "İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilsin" talebini reddettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 23:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tel Aviv'in, Lübnan'ın İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesi talebini reddettiği bildirildi

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Pentagon'da iki ülkenin askeri yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde tansiyon yükseldi.

        ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Lübnan tarafı, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep etti.

        İsrailli kaynaklara göre Tel Aviv yönetimi, Lübnan'ın bu talebini "Sahada tehdit devam ettiği sürece bunu yapmayacağız." diyerek reddetti.

        Ayrıca İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "ordunun Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin ötesine geçerek işgali genişlettiğini duyurmasını, hem gereksiz hem de tehlike oluşturabilecek bir açıklama" olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

        REKLAM

        Öte yandan, Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerde Lübnan ve İsrail taraflarının doğrudan görüşmediğini, mesajların ABD'liler vasıtasıyla aktarıldığını kaydetti.

        Haberde, bunun İsrail'in doğrudan görüşme isteğine karşın Lübnan tarafının tercihi olduğu ve Beyrut yönetiminin İsrail'in Lübnan'daki saldırıları meşrulaştırmak için kullandığı "tehlike" veya "tehdide müdahale" gibi belirsiz kavramların açıklığa kavuşturulmasını talep ettiği bildirildi.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girmiş, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dr. Omura Sachihiro'nun hatırası Kırşehir'de yaşatılıyor

        Kalehöyük kazılarında yürüttüğü titiz çalışmalarla dünya tarihine ışık tutan Japon arkeolog Dr. Omura Sachihiro'nun hatırası Kırşehir'de yaşatılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        2 çocuktan acı haber!
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi