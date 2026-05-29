Tel Aviv'in, Lübnan'ın İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesi talebini reddettiği bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Pentagon'da iki ülkenin askeri yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde tansiyon yükseldi.

ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Lübnan tarafı, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep etti.

İsrailli kaynaklara göre Tel Aviv yönetimi, Lübnan'ın bu talebini "Sahada tehdit devam ettiği sürece bunu yapmayacağız." diyerek reddetti.

Ayrıca İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "ordunun Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin ötesine geçerek işgali genişlettiğini duyurmasını, hem gereksiz hem de tehlike oluşturabilecek bir açıklama" olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Öte yandan, Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerde Lübnan ve İsrail taraflarının doğrudan görüşmediğini, mesajların ABD'liler vasıtasıyla aktarıldığını kaydetti.

Haberde, bunun İsrail'in doğrudan görüşme isteğine karşın Lübnan tarafının tercihi olduğu ve Beyrut yönetiminin İsrail'in Lübnan'daki saldırıları meşrulaştırmak için kullandığı "tehlike" veya "tehdide müdahale" gibi belirsiz kavramların açıklığa kavuşturulmasını talep ettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girmiş, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.