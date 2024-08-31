Fotoğraf çekilirken gülmek neden doğal görünmüyor?
Hayatımızın neredeyse her anını fotoğraflamak ve bunları paylaşmak bir yaşam stili olmuş durumda. Peki neden poz verirken doğal bir şekilde gülümsemekte zorlanıyoruz?
Surat asmak, mimiksiz bir şekilde durmak, elbette fotoğraflarda içtenlikle gülümsemekten muhtemelen daha kolaydır. Çünkü kendimizi her alanda rahat hissetmek isteriz. Planlı veya ani gelişen bir fotoğraf çekimi bizi gerer ve doğal bir şekilde gülümsememizi engelleyebilir. Peki asıl sebep nedir?
GERÇEK GÜLÜMSEME
Gerçek bir gülümsemeyi taklit etmeye çalışmak zor olabilir, ancak bir başkasında bunu fark etmek çocuk oyuncağıdır. Yüz ifadelerimiz duygularımızı gösteren reklam panolarıdır ve beynimiz gerçeği sahteden ayırma konusunda oldukça yeteneklidir. Aynı şey, gerçek bir gülümsemeyi sahtesinden ayırt etmek için de geçerlidir.
Gerçek bir gülümseme, sevinçten kaynaklanır ve iki temel kas hareketiyle karakterize edilir.
Zygomaticus ve Orbicularis Oculi Kasları
Zygomaticus major kası gülümsediğinizde ağzınızı yukarı doğru açar. Bir de göz çevresindeki derinin kaz ayaklarını andıran kıvrımlar halinde toplanmasına neden olan orbicularis oculi kası vardır. Uzmanlar, orbicularis oculi'nin iç tellerinin yalnızca kendiliğinden yaşanan zevkten kaynaklanan gülümsemelerde aktive olduğunu gözlemlemiştir. Zorla gülümseme durumunda, özellikle de gülümseme sırıtma gibi küçük olduğunda, bu kasların hareketleri genellikle yoktur.
Peki, gönüllü çabaya rağmen neden sahte bir gülümseme, gerçek bir gülümsemenin zahmetsizce harekete geçirdiği yüz kaslarını harekete geçiremiyor? Her şey beynin bu gülümsemeleri oluşturmak için kullandığı devrelere bağlı.
GÜLÜMSENİN OLUŞMASINDA ROL ALAN SİNİR YOLLARI
Beynimiz, istemsiz, duygusal ve istemli yüz ifadeleri için farklı sinirsel yollara sahiptir.
Gerçek bir gülümsemenin kökleri, bazal gangliyonlar ve amigdala ile hipotalamus gibi limbik sistem yapılarını içeren subkortikal çekirdeklerde bulunur. Amigdala, yüz ifadelerini tanımada ve olumlu duygular uyandıran uyaranları işlemede çok önemli bir rol oynar. Duygular daha sonra otomatik istemsiz hareketleri düzenleyen ekstrapiramidal motor sistemi tarafından düzenlenen yüz ifadelerine dönüşür.
Sahte Gülümseme
Sahte bir gülümseme, motor kortekste başlatılır ve daha sonra istemli hareketlerden sorumlu piramidal motor sistemine yönlendirilir. Dolayısıyla, bir fotoğrafta ideal gülümsemeyi hedeflerken, beyniniz komutunuzu takip ederek yüz kaslarınızı bir gülümseme oluşturacak şekilde yönlendirir. Ancak, gizlenemeyecek kadar gerçek bir neşe hissettiğinizde, gerçek bir gülümseme zahmetsizce ortaya çıkar.
Gerçek ve Sahte Gülümseme Arasındaki Fark
Sahte bir gülümsemede, hareket sadece isteğe bağlıdır. Beyninizin duygusal merkezlerinde üretilmez. Motor sisteminiz iradenize itaat eder ve dudaklarınızı yukarı doğru büker. Ancak gerçek gülümsemelerde olumlu duyguların rolü çok belirgin hale gelir.
GERÇEK BİR GÜLÜMSEMENİN SAHTESİNİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?
Kesinlikle mümkün! Aktörler gerçek gülümseme taklidi yapmakta ustadır ve kandırmayı amaçlayan insanlar da öyle. Bir ifadeyi taklit etme sanatında ustalaşmak için yüz kaslarınızı kontrol etme becerisine sahip olmalısınız. Örneğin, aktörler kahkahalarının gerçekçi görünmesini sağlayan ve izleyicilerle inandırıcı bir düzeyde bağlantı kurmalarına yardımcı olan bu ince ipuçları üzerinde bilinçli olarak çalışırlar. Yeterince geniş gülümsediğinizden emin olursanız, gözlerin yakınındaki kaz ayaklarını elde etmek muhtemelen en kolay yoldur.
Fark etmesi daha zor olabilen daha incelikli ipuçları da vardır. Örneğin, bir kişi içtenlikle gülümsediğinde, göz kapağı ile kaş arasındaki deri ile birlikte kaşları da hafifçe aşağıya doğru eğilir. Gözlerinizin etrafındaki bu kaslar iradenize itaat etmeyebilir, ancak gerçekten mutlu bir his onları harekete geçirebilir.
PRATİK YAPMAK YETERLİ Mİ?
Gülümsemek karmaşık bir şeydir. Ağzınızın köşelerini yukarı kaldırmak ve gözlerinizi kısarak bakmak gibi fiziksel eylemlerin ötesine uzanır. Sosyal ipuçları, kültürel normlar ve psikoloji gibi diğer faktörler de işin içine girer.
Ayrıca, yüz ifadeleri evrensel olarak aynı şekilde anlaşılmaz. Bir gülümseme farklı kültürlerde farklı algılanabilir. Örneğin, bazılarına hoş görünen geniş bir gülümseme, diğerlerine samimiyetsiz, aşırı ve güvenilmez görünebilir.
Kaynak: Science ABC