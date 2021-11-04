Telefonu pahalı bulunca iş yeri sahibini vurdu! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 25 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde yaşandı. Ali Ekber A. isimli kişi caddedeki cep telefonu mağazasına girdi. İstediği cep telefonunun fiyatını pahalı bulan Ali Ekber A., iş yeri sahibi Doğan G. ile tartışmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre, sözlü tartışmanın ardından Ali Ekber A., belinden çıkardığı tabanca ile ateş ederek Doğan G.´yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri geldi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda saldırganı yakalamayı başardı.

Yapılan üst aramasında 3 adet fişek ve ruhsatsız tabancayla yakalanan Ali Ekber A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Telefoncudaki saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.