Telegram CEO'sunun tutuklanmasının ardından sevgilisi Yulia Vavilova kayıplara karıştı

Geçtiğimiz gün Paris'te gözaltına alındığında Telegram CEO'su milyarder Pavel Durov'un yanında bulunan sevgilisi Rus kadının gizemi derinleşiyor. Durov'un sevgilisi olduğu belirtilen ve onunla birlikte seyahat eden Vavilova'ya halen ulaşılamıyor.

The Mirror'da yayınlanan habere göre 24 yaşındaki Yulia Vavilova'nın, isminin dahi gerçek olmayabileceği bildirildi. Bu da Rus kadının ajan olma ihtimallerini de gündeme atan iddiaları da beraberinde getirdi.

Vavilova, Durov ile Paris'e gelip, Embraer Legacy 600 özel jetinin merdivenlerinde gözaltına alındığında ortadan kayboldu. Paris'e uçmadan önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Durov ve meslektaşları ile kahvaltı yaptığı bilinen Vavilova'nın Rusya'daki ailesinin ona ulaşamadığı, tutuklanıp tutuklanmadığının ise belirsiz olduğu vurgulanıyor. Aile, Rus yetkililerden yardım talep etti ancak henüz bir yanıt alamadı. Vavilova’nın kaybolması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi onun güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

REKLAM KONUM BİLGİLERİNİ VAVİLOVA MI VERDİ? Mirror'da yer alan habere göre, Paris gezisi öncesinde sosyal medyadaki paylaşımlarının, Fransız yetkililere, Durov'un tutulduğu Fransa ziyareti öncesindeki hareketleri hakkında hayati coğrafi konum bilgileri vermiş olabileceğini bile öne sürüyor. Bu gizemli olay, hem Rusya’da hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Vavilova’nın akıbeti hakkında henüz net bir bilgi bulunamasa da yetkililer, Vavilova’nın bulunması için çalışmalarını sürdürüyorlar. TELEGRAM CEO'SU NEDEN TUTUKLANDI? Durov, siber suçlar, yasa dışı işlemler ve çocuk pornografisi ile ilgili iddialar nedeniyle Fransız yetkililer tarafından gözaltına alındı. Durov’un tutuklanması, Telegram’ın güvenliği ve kullanıcı gizliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Telegram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip ve özellikle gizlilik odaklı yapısıyla biliniyor.