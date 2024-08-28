Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakim karşısına çıkacak

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında 24 Ağustos'ta gözaltına alınmasının ardından Paris'te hakim önüne çıkacağı bildirildi.

AFP'nin haberine göre, yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un önümüzdeki saatlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Durov hakkındaki kararın ise bugün açıklanması öngörülüyor.

Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması Haberi Görüntüle

Durov'ın Fransa'da gözaltına alınmasının ardından Fransız makamlardan yapılan açıklamada finansal ve siber suçlar nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

REKLAM Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Durov'un siyasi bir motivasyonla değil; adli vakalar nedeniyle gözaltına alındığını açıklamıştı. Macron, "Gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da özgürlükler, vatandaşların korunması ve temel haklarına saygı gösterilmesi amacıyla yasalar çerçevesinde korunur." demişti. Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı Haberi Görüntüle DUROV'UN GÖZALTI SÜRECİ Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alındı.

Fransız yargı makamları, mesajlaşma uygulaması Durov'u gözaltı süresini uzatma kararı almıştı. Rusya, Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota verdi. Telegram da kurucusu Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirmişti. Telegram'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir." ifadelerine yer verilmişti PAVEL DUROV KİMDİR? Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.