Telekomünikasyon devi açıkladı: Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı

ABD'li şirketten yapılan açıklamada, nisan ayında müşteri verilerinin üçüncü taraf bir bulut platformuna yasa dışı olarak indirildiğinin öğrenildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ele geçirilen verilerin, 1 Mayıs 2022-31 Ekim 2022 arasında şirketin hizmetlerini kullanan neredeyse tüm hücresel, kablosuz ağ ve sabit hat müşterilerinin arama ve mesajlarının kayıtlarını içeren dosyalar olduğu kaydedildi.