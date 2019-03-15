Televizyon ünitesi dekorasyonu için 10 fikir

Pek çok kişi huzurlu vakit geçirmek için şömine karşısında geçirdiği zamanları bıraktı. Artık oturma odalarının merkezinde kütüphane veya şömine yerine televizyon üniteleri yer almaya başladı. Eğer televizyonuzu oturma odanızla şık bir şekilde harmanlamak istiyorsanız bu fikirler işinize yarayabilir. İşte televizyon ünitesi dekorasyonu için 10 fikir