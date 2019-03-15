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Televizyon ünitesi dekorasyonu için 10 fikir

Giriş: 15.03.2019 - 10:39 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Pek çok kişi huzurlu vakit geçirmek için şömine karşısında geçirdiği zamanları bıraktı. Artık oturma odalarının merkezinde kütüphane veya şömine yerine televizyon üniteleri yer almaya başladı. Eğer televizyonuzu oturma odanızla şık bir şekilde harmanlamak istiyorsanız bu fikirler işinize yarayabilir. İşte televizyon ünitesi dekorasyonu için 10 fikir

  • 1Televizyon ünitesi dekorasyonu için 10 fikir
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    TELEVİZYON ÜNİTENİZİ GALERİYE ÇEVİRİN

    Televizyonun çevresini fotoğraflar, ışıltılı sanat eserleri ilginç çerçeveli resimler ve dekoratif çerçevelerle süsleyerek televizyon ekranını ve hoparlörü gizleyebilirsiniz.  Televizyona benzer boyutlardaki eşyalar duvarı daha zengin gösterecektir.

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    AKSESUARLARDAN YARDIM ALIN

    Televizyonun etrafı her zaman çerçevelerden oluşmaz tabii ki. Ekranın dışını da düşünmek lazım. Fenerler, sepetler ya da ufak saksı bitkileriyle televizyonun etrafını süsleyebilirsiniz.

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    RUSTİK DOKUNUŞ EKLEYİN

    Eğer ahşap dekorlar size göreyse, oturma odanıza rustik dokunuşlar katabilirsiniz. Bunun için duvarın tamamını ahşapla kaplamaya gerek yok tabii. Televizyonun arkasına ahşaptan ufak bir zemin hazırlayabilirsiniz. Ünitenin etrafını da vintage aksesuarlar ile süsleyebilirsiniz. 

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    DAİRESELLİĞE YÖNELMEK DE OLABİLİR?

    Oval şeklindeki aynalardan, kumaş artıklarından veya duvar resimlerinden oluşan bir duvar oluşturmaya ne dersiniz? Yuvarlatılmış şekil, dikdörtgen cihazlarla zıtlık oluşturarak bölgeyi daha hoş gösterebilir. 

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    DUVAR KAĞIDI İLE TELEVİZYONUNUZUN ARKASINA ZEMİN OLUŞTURUN

    Televizyon duvarını dekore etmenin en kolay yolu, oturma odanıza uygun tonlarda duvar kağıdı tasarımı kullanmak olabilir. Diğer duvarlardan farklı bir duvar kağıdı kullanmak TV ünitenizi zengin gösterebilir. Özellikle pastel renkler, toprak tonları, geometrik desenler, ya da kabartmalı tasarımlar uygulayarak televizyon duvarınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz.

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    TELEVİZYON ARKASI İÇİN KAPLAMA MODELLERDEN FAYDALANIN

    Televizyon arkası taş kaplamalar son yıllarda oldukça fazla tercih edilen ev dekorasyonu haline geldi.  Televizyonunuzu ince bir beton katmanıyla kaplanmış bir duvara monte etmek cesur ve şık bir tercih olabilir. Tuğla görünümlü duvar zemini oturma odanıza farklı bir dokunuş katacaktır.

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    DUVARINIZI RENKLENDİRİN

    Televizyonun olduğu duvarı, diğer duvarlardan farklı bir renge boyayarak farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. 

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    KİTAPLIK OLUŞTURUN

    Televizyonunuzu bir kitaplık içerisine yerleştirmeye ne dersiniz? Kitaplar arasına küçük saksı bitkileri ve aile fotoğrafları yerleştirerek bütünlük sağlayabilirsiniz.

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    TELEVİZYONU ÇERÇEVELEYİN

    Televizyonu çerçeveleyip ekranı kendi içinde dekora dönüştürebilirsiniz.

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    RAFLAR MONTE EDİN

    Raflar sadece temiz ve düzenli bir alan yaratmakla kalmaz, aynı zamanda teknolojinin yaşam alanınızdaki etkisini azaltır.

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