Televizyon içerisinde 340 bin dolar: Soruşturma başlatıldı
Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir minibüste, televizyon içerisine gizlenmiş 340 bin dolar ele geçirildi, soruşturma başlatıldı.
Giriş: 20.06.2024 - 09:07 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:07
Ukraynalı sürücünün kullandığı, içerisinde 7 yolcunun bulunduğu minibüs, Kaptan Andreevo sınır kapısında rutin kontrol için durduruldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bulgar gümrük memurları, yolcu bölmesindeki televizyonun içerisindeki 340 bin ABD doları saklandığını tespit etti. Ele geçirilen dolarlara el konulurken, olayla ilgili Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma başlatıldı.
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