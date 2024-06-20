Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Televizyon içerisinde 340 bin dolar: Soruşturma başlatıldı | Son dakika haberleri

        Televizyon içerisinde 340 bin dolar: Soruşturma başlatıldı

        Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir minibüste, televizyon içerisine gizlenmiş 340 bin dolar ele geçirildi, soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:07 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Televizyon içerisinde 340 bin dolar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ukraynalı sürücünün kullandığı, içerisinde 7 yolcunun bulunduğu minibüs, Kaptan Andreevo sınır kapısında rutin kontrol için durduruldu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bulgar gümrük memurları, yolcu bölmesindeki televizyonun içerisindeki 340 bin ABD doları saklandığını tespit etti. Ele geçirilen dolarlara el konulurken, olayla ilgili Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #döviz
        #GÜMRÜK
        #edirne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        1-1 paylaştılar
        1-1 paylaştılar
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!