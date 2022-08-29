Televizyonu Kim İcat Etti?

İlk mekanik televizyon 1923 yılında İskoç mühendis John Logie Baird tarafından icat edilmiştir. İcadını, kablosuz görüntülü iletişim kuran bir makine olarak ifade eden Baird; 26 Ocak 1926 yılında Londra’da ilk televizyon yayınını gerçekleştirmiştir. Başlangıçta mekanik düzenekler kullanarak gerçekleştirdiği bu icada televisor adını veren Baird; 1928 yılından itibaren buluşunu sürekli geliştirmiş ve o zamanın kısıtlı imkânlarına rağmen New York’a televizyon sinyali göndermeyi başarmıştır.

Uzakları görebilme hayalini gerçek kılan bir buluş olarak dikkat çeken ve önemli bir ihtiyaca cevap veren televizyon ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Televizyon Nasıl İcat Edildi?

Radyonun icat edilmesinin ardından 20. yüzyılın başlarından itibaren, elektrik enerjisinden yararlanarak seslerin yanında görüntülerin de iletilmesi konusunda önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştı.

İskoç mühendis John Logie Baird 1923 yılında birçok çark ve parçadan oluşan ilk televizyonu icat etmiştir. İlk televizyonunu bir çay kutusu ve bir lavabo ile yapan Baird; daha sonraki denemesinde bir projeksiyon lambasını bisküvi kutusuyla kaplamış ve bu düzeneğe tarama diskler eklemiştir.

Gerçekleştirdiği bu çalışmaların neticesinde 1925 yılında ilk kez bu ilkel sayılabilecek televizyonda görüntü almayı başarmıştır. 1926 yılına gelindiğinde ise John Baird; bir insan portresini 30 satırlık bir taramayla yayınlamış ve ilk televizyon görüntüsünü elde etmiştir.

John Baird’in tasarımı olan bu televizyon her ne kadar insanları heyecanlandırsa da oldukça titrek ve bulanık bir görüntü sağlıyordu ve çok fazla ilgi çekici gözükmüyordu.

Bu gelişmelerden birkaç yıl sonra Rus asıllı ABD’li mucit Vladimir Zworkin, görüntülerin ekranda gözükmesini saplayan katot ışınlı bir tüp geliştirdi. Philo Farnsworth ise kendi görüntü tarayıcısını üretti ve bu iki isim, televizyonu mekanik bir sistem olmaktan çıkartarak elektronik bir sisteme geçişin öncüleri oldular.

Daha öncesinde farkı yerlerde farklı denemeler olmasına rağmen, dünyada ilk düzenli ve yüksek çözünürlüklü televizyon yayını, 2 Kasım 1936 yılında BBC tarafından başlatılmıştır. Yayınlanan programın açılış cümlesi ise şu şekildedir: ‘’İyi günler hanımlar beyler. Sizlere televizyonun büyüsünü takdim etmekten büyük bir zevk duyuyoruz.’’

Televizyonun Türkiye’deki macerasına bakacak olursak; ilk televizyon üretimi yüzde elli yerli üretimle 1967 senesinde yapılmıştır. İlk televizyon yayını ise 31 Ocak 1968 günü akşam 7:30’da gerçekleşmiştir. 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul’da deneme yayını başlamış ve 6 Ekim 1971’de ilk kez bir canlı yayın yapılmış Akdeniz Olimpiyatları 12 saat boyunca yayınlanmıştır.

Avrupa’da 1967 yılından itibaren yaygın hale gelen renkli televizyon yayını ise Türkiye’ye 1981 yılında gelmiş ve 31 Aralık 1981 yılında gerçekleşen yılbaşı yayını ilk renkli televizyon yayını olarak tarihteki yerini almıştır.

Türkiye’de ilk özel televizyon yayını ise 1991 yılında Star 1 televizyon kanalı ile başlamıştır. Star 1’i takip eden HBB ve Show 1992’de, Kanal D ve TGRT ise 1993 yılında yayın hayatına başlamıştır.