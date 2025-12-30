Habertürk
        Telif gelirlerinde tarihi rekor: 3 milyar TL

        Telif gelirlerinde tarihi rekor: 3 milyar TL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda telif gelirlerinin son üç yılda 7 kat artış gösterdiğini ve 2025 yılında 3 milyar TL'yi aşarak tarihi bir rekora ulaştığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:56
        Telif gelirlerinde tarihi rekor: 3 milyar TL
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eğitimden mevzuata, üretimden korumaya kadar telif hakları alanında kalıcı, adil ve güçlü bir yapı oluşturma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

        40 Yıllık Telif Tartışmaları Sona Erdi, Gelirler 7 Kat Arttı

        Müzik Lisans Belgesi uygulamasıyla, konaklama tesislerinde 40 yılı aşkın süredir devam eden telif problemleri kalıcı biçimde çözüme kavuşturuldu. Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü sayesinde gastronomi sektörü ile müzik meslek birlikleri arasında yeni bir dönem başlatılırken, meslek birliklerinin telif gelirleri son üç yılda 7 kat artış gösterdi. 2025 yılında telif gelirleri 3 milyar TL’yi aşarak tarihi bir rekora ulaştı.

        Yayıncılık ve Yapım Alanında Üretim Arttı

        Yayıncılık ve yapım alanında üretim ivmesi güçlenirken, 2025 yılında 62.062 yeni kitap yayımlandı ve toplam 405 milyon kitap nüshası üretildi. Tescil edilen eserlerde ise dijital ve sanatsal alanlar öne çıktı; 1.569 bilgisayar programı, 1.480 müzik albümü, 1.331 ilim ve edebiyat eseri ile 520 sinema filmi en çok tescil edilen alanlar arasında yer aldı.

        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #telif
