Yerli akıllı telefon markalarından General Mobile'ın çatı şirketi olan Telpa'ya konkordato başvurusu üzerine üç aylık geçici mühlet tanındı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yayınlanan konkordato geçici mühlet kararının ilanına göre gruba bağlı Telpa İletişim Dağıtım ve Satış AŞ, Telpa Teknoloji Hizmetleri AŞ, Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Alaaddin Yaman, Necla Yaman ve Sebahattin Yaman tarafından dava açıldı.

ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 21 Ekim 2019'dan itibaren üç aylık geçici mühlet verdi. Mahkeme Cengiz Serhat Konuralp, Mustafa Narinoğlu ve Şener Tekneli'yi de konkordato komiseri olarak atadı.

100 MİLYON TL'LİK YATIRIM

General Mobile'dan 23 Eylül'de yapılan açıklamada şirketin 100 milyon TL'lik yatırımla yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli cep telefonu fabrikası açtığı belirtilmişti. Açıklamada "Bu fabrika yatırımıyla yüzde yüz Türk markası olan General Mobile'ın, Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından, üretimi de Türkiye'de olacak" denilmişti.

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, haziran ayında düzenlediği basın toplantısında 2019 yılı hedeflerinin 700 bin adet telefon üretimi ve 600 milyon TL ciro olduğunu belirtmişti.

33 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

General Mobile'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirket ürünlerini 33 ülkeye ihraç ediyor. Hollanda'da telekom pazarında 4. akıllı telefon markası konumunda. Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Belarus'da ise ilk 5 markadan biri.