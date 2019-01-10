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TEM yolunun Saray ilçesine bağlı Beyazköy merası mevkisinde 13 Aralık 2018'de, Atanur Ayberk başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Ayberk'in öldürülmeden önce dövüldüğü, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Cinayetin ardından güvenlik güçleri, telefon kayıtlarından katil zanlısı olarak Murat Duman'ı belirleyip Çorlu ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Duman ifade vermedi, savcılık sorgusunda da 'susma hakkını' kullandı. Çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanan Murat Duman cezaevine gönderildi.
KANLI ARACINI LÜLEBURGAZ'DA YIKATMIŞ
DHA'nın haberine göre, jandarma ekiplerince yapılan incelemede, telefon kayıtlarına göre cinayet günü TEM yolu Saray ilçesinde olduğu tespit edilen Murat Duman'ın, Atanur Ayberk'i aracında öldürdüğü ve kan bulaşan aracını da Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yıkattığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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