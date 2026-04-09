TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tır, kamyon, hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Oğuz Özarslan idaresindeki 41 DP 625 plakalı tır, önünde ilerleyen Çetin Eyüpoğlu yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsesi koparken, kazanın ardından arkadan gelen otomobiller ile hafif ticari araç da çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, otomobillerde ve hafif ticari araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.