        Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacak

        Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacak

        Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:00
        Temassız işlem limiti artıyor
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

        Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

        Avrupa'da limit genellikle 50 euro

        Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro olduğu görülüyor.

        ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

        Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar zor anlar yaşadı

        Mevsimin ilk karının yağdığı Adıyaman'da etkili olan kar yağışı sebebiyle İstanbul ve Ankara'dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kazalar beraberinde geldi.

