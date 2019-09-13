Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buldu. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oldu. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi ve puan durumu şöyle...

TEMİZLİK BENİM İŞİM PUAN DURUMU

Haftanın beşincisi Esra Hanım oldu.

Haftanın üçüncüsü ve dördüncüsü Gülşah Hanım ile Abdülkadir Bey oldu.

Haftanın ikincisi Aysel Hanım oldu.

Haftanın birincisi Öykü Hanım oldu.

Öykü, birinci olarak 10 bin liralık ödülün de sahibi oldu.