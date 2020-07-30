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Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi),hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

son dakika
HABERTURK.COM

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi),hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2020

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Temmuz 2020

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