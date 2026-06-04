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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz emekli maaş zammı son dakika: 5 aylık enflasyon farkı ile SSK- Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Temmuz emekli maaş zammı son dakika: Enflasyon farkı ile SSK- Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekleyen milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi gözünü Mayıs 2026 enflasyon verilerine çevirdi. TÜİK'in açıklayacağı rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek, emeklilerin alacağı zam oranına ilişkin tablo büyük ölçüde ortaya çıkacak. En düşük emekli maaşına ek düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak artış için kritik süreçte geri sayım başladı. Ocak-nisan dönemine ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından şimdi gözler Mayıs ayı rakamlarına çevrilirken, milyonlarca emekli "Temmuz zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle en düşük emekli maaşında yeni bir artış ihtimali, zam hesaplarının merkezinde yer alıyor. İşte emekli zammı son durum...

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        MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin 5 Haziran 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:

        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

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        NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.

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        Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark belli olacak

        Emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammının belirlenmesinde ilk beş aylık enflasyon verisi büyük önem taşıyor. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı verilerinin ardından mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla 5 aylık zam oranı ortaya çıkacak.

        Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı belli olacak.

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        Memur ve memur emeklileri de bekliyor

        Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanıyor. Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur kesiminin alacağı enflasyon farkı da daha net hale gelecek. Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte temmuz ayında memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için uygulanacak nihai zam oranı kesinleşmiş olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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