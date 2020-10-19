Net UYP açığı 364,8 milyar dolar oldu

AA

Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Temsa) üretime devam etmesi için bütün engeller kalktı.

Yerli otomotiv sanayi kuruluşlarından Temsa, Mayıs 2019'da ortaklık yapısındaki değişiklik sonrasında yaşadığı finansal sıkıntıdan ötürü geçen yıl sonunda konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Faaliyetleri önemli ölçüde aksayan Temsa'nın yeniden faaliyetine devam edebilmesi için bu yılın Mayıs ayında Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma (ExSA) ile Çekya menşeli Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF) Temsa paylarının tamamını yüzde 50-50 ortaklıkla satın almak için ortaklık sözleşmesi imzalamıştı.

Türkiye ve ilgili ülkelerde Rekabet Kurumlarına yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması üzerine Sabancı Holding ve Skoda Transportation firmanın ana hissedarları haline geldi.

Edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma süreci olumlu sonuçlandı. Bu gelişmeyle birlikte Temsa'nın üretime devam etmesi için bütün engeller kalkmış oldu.

Öte yandan Sabancı Topluluğu ve Skoda Grubu yöneticilerinin konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması ve açıklama yapması bekleniyor.

Yılda 10 binin üzerinde araç üreten Temsa'da, yaklaşık 1400 kişiye istihdam sağlanıyor ve şirket 60'tan fazla ülkeye tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüsler ihraç ediyor.