Borçlarına karşılık bankaların haciz uygulamaları nedeniyle üretimini bir süre önce askıya alan ağır ticari araç üreticisi Temsa Ulaşım Araçları, fabrikanın yakın bir zaman içinde yeniden faaliyete geçmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne dair yeni bir açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Şirketimiz halihazırda direk bin 300 kişi ve Adana’daki bağlı yan sanayisi ile birlikte 3 bin kişiye yakın istihdam sağlıyor olması ve yurt dışında ülkemizi tanıtan bir yerli marka olması nedeniyle yaşanan gelişmeler Türkiye’deki büyük bir kitleyi çok yakından ilgilendirmektedir" denildi.

İstihdamın sağlanan çalışanların çalışmaya devam edebilmesi gayret içerisinde olunduğunun belirtildiği açıklamada, "En kısa zamanda fabrikamızı tekrar çalışır hale getirmek ve çalışanlarımızla birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek en büyük arzumuzdur. Bu süreci değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve kamuoyunun desteği ve sabrıyla en kısa sürede neticelendireceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadesi kullanıldı.

1968 yılında Sabancı Holding bünyesinde faaliyete başlayan Temsa, 1987 yılında Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisine taşındı. Şirketin yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Sabancı Holding, geçtiğimiz Mayıs ayında ise Temsa Ulaşım Araçları'nı 182 milyon 693 milyon TL karşılığında True Value Capital Partners'a satmıştı.