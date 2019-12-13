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HaberlerOtomobilHaciz nedeniyle üretimi durdurduk

Temsa: 'Haciz nedeniyle üretimi durdurduk'

Geçtiğimiz gün üretime 13 günlük ara verdiğini açıklayan yerli otobüs açıklaması Temsa'dan, faaliyetlerin askıya alınması ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır. Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, üretim ve ihracata daha büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz" denildi

temsa
HABERTURK.COM

Son günlerde üretim faaliyetlerini askıya almasıyla gündeme gelen Temsa'dan hakkında iddialara cevap geldi. Şirketten yapılan açıklamada, üretime ara verilmesi ile ilgili olarak, "Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracat 104 milyon dolara ulaşmıştır. Bu süreçte şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur" denildi.

Şirket açıklamasında, "Yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam eden Temsa Ulaşım Araçları A.Ş., tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içindedir. Bunun en büyük göstergesi de 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır. Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle ülkemizin istihdam, üretim ve ihracatına daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yasal süreçlerin devam ettiği bu noktada durumu bankaların anlayışla karşılamasını bekliyoruz" dedi.

MAYIS AYINDA SATILMIŞTI

1968 yılında Sabancı Holding bünyesinde faaliyete başlayan Temsa, 1987 yılında Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisine taşınmıştı. Şirketin yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Sabancı Holding, geçtiğimiz Mayıs ayında Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi 182 milyon 693 bin TL karşılığında İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı.

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