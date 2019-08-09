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HaberlerOtomobilSırbistan'a araç ihraç etti

Temsa Sırbistan'a 30 araç ihraç etti

Bugüne kadar 15 bine yakın aracı dünyanın 66 ülkesinde yollara çıkaran Temsa, Sırbistan'ın en büyük tur operatörlerinden Lasta'ya 30 araçlık teslimat gerçekleştirdi. Temsa Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, "Lasta ile Sırbistan’da attığımız bu adım, yakın gelecekte tamamlamayı hedeflediğimiz bölgenin önde gelen diğer büyük operatörlerini kapsayan bir dizi projenin sadece bir başlangıcı" dedi

Temsa

Yaklaşık 50 yıldır otobüs ve midibüs üretimi yapan Temsa, Sırbistan'ın önde gelen tur operatörlerinden Lasta'ya 20 adet LD SB Plus, 4 adet HD12, 5 adet HD13 ve 1 adet Maraton otobüs olmak üzere 30 adetlik araç teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Teslimat törenine Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Ticaret Müşaviri Gülçinay Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Büyükelçiliği'ni temsilen müsteşar Ayşe Uzer, Lasta Genel Müdürü Vladan Sekulic, Lasta Yönetim Kurulu Başkanı Sasa Milisevic ve TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp katıldı.

Törende konuşan Temsa Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, "Bölgenin ticari kapasitesinin barındırdığı fırsatlara inanarak, odağımıza aldığımız ve bir buçuk yılı aşkın süredir çalışmalara devam ettiğimiz bu projeye 30 araçlık teslimat ile start vermiş bulunmaktayız. Lasta ile Sırbistan’da attığımız bu adım, yakın gelecekte tamamlamayı hedeflediğimiz bölgenin önde gelen diğer büyük operatörlerini kapsayan bir dizi projenin sadece bir başlangıcı" diye konuştu.

 

Temsa, Mayıs ayında Sabancı Holding tarafından 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satılmıştı.

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