Oyundan 10 milyar dolar kazandı

HABERTURK.COM / Reuters

Çinli teknoloji devi Tencent'in mobil oyun yapan birimi Timi Studios geçen yıl 10 milyar dolar gelir elde etti. Konu hakkında bilgi sahibi olan iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre bu gelir Timi'yi dünyanın en büyük oyun geliştiricisi haline getirdi.

Şirket bu pozisyondan güç alarak yalnızca mobil oyunlar üretmek yerine PC, Sony PlayStation, Nintendo Switch ve Microsoft Xbox gibi platformlara da oyun üreterek küresel oyun sektöründeki büyük firmalara rakip olabilir.

Timi Studios tarafından geliştirilen oyunlar arasında, The Legend of Dragon, Honor of Kings, Arena of Valor, PlayerUnknown's Battlegrounds: Army Attack, Contra: Return, Call of Duty: Mobile ve Pokémon UNITE gibi popüler oyunlar yer alıyor. Geçen ay bir işe alım ilanında Timi mühendisi bir kişi şirketin Japonya, Kore, Avrupa ve ABD'deki rakiplerle "kafa kafaya rekabet etmeyi" amaçladığını yazmıştı.

TENCENT’İN OYUN GELİRLERİNİN YÜZDE 40’I TIMI’DEN

Tencent'in online oyunlardan geliri 2020 yılında 156.1 milyar yuan, yani 23.8 milyar dolar olarak açıklanırken bunun ne kadarının Timi tarafından elde edildiği açıklanmamıştı. Tencent'in bağımsız olarak yönetilen ve birbiri ile de rekabet içerisinde olan birkaç oyun geliştiren şirketi bulunuyor.

İki kaynak, gelirlerin yüzde 40'ının Timi'den, yüzde 29'unun ise dünyanın en çok oynanan oyunlarından PUBG Mobile'ı geliştiren Lightspeed & Quantum adlı oyun stüdyosundan geldiğini belirttiler.